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13:37, 27 августа 2019 148
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Медведев поручил Любимову уделить внимание ремонту региональных дорог

Медведев поручил Любимову уделить внимание ремонту региональных дорог

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил губернатору Рязанской области Николаю Любимову уделить особое внимание строительству и ремонту региональных дорог. Об этом сообщил сайт правительства России.

Медведев подчеркнул, что необходимо обратить внимание «именно на них».

«Если по федеральным трассам положение в стране тоже не идеальное, но все-таки их поддерживают в нормальном состоянии, то по региональным дорогам очень много было не сделано, к сожалению, и качество дорог очень низкое», — сказал Медведев.

В беседе Любимов отметил, что все основные запланированные работы планируют провести до начала октября.

«Сделано уже много, по итогам 2019 года мы выйдем на показатель ремонта — 45 автодорог протяженностью 150 км», — сказал губернатор Рязанской области.

Он добавил, что власти региона вовлекают граждан в процесс реализации нацпроектов, в том числе «Безопасные и качественные автодороги», в котором Рязанская область участвует с 2017 года.


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