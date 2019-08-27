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Машина скорой застряла во дворе дома №30 корпус 1 в Канищеве. Об этом сообщили подписчики группы «ВКонтакте» «
«Дорогу разворотили уже больше месяца назад. Скорая доехать не может, водитель откапывает машину из песка. Спасибо тем кто помогал вытолкнуть. За три дня это уже как минимум вторая скорая, которая не может добраться до адреса», — написал автор поста.
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