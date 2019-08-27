Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:04, 27 августа 2019 61
 0    0

Машина скорой застряла во дворе дома в Канищеве — соцсети

Машина скорой застряла во дворе дома в Канищеве — соцсети

Машина скорой застряла во дворе дома №30 корпус 1 в Канищеве. Об этом сообщили подписчики группы «ВКонтакте» «Канищево моя территория».

«Дорогу разворотили уже больше месяца назад. Скорая доехать не может, водитель откапывает машину из песка. Спасибо тем кто помогал вытолкнуть. За три дня это уже как минимум вторая скорая, которая не может добраться до адреса», — написал автор поста.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
Рязанские теплосети объяснили, как изменились сроки передачи показаний счетчиков

Рязанские теплосети объяснили, как изменились сроки передачи показаний счетчиков

В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 50 643
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
22:06, 17 августа 2019 29 602
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
15:34, 17 августа 2019 27 455
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
17:22, 17 августа 2019 27 320
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту
21:45, 17 августа 2019 24 689
Дождевики, конфетти и маски. По центральным улицам Рязани прошли театры древних городов
Все новости
Голосования

Довольны ли вы ограничением скорости на Солотчинском мосту?

Окончание опроса: 9.09.2019
Архив голосований
Форум