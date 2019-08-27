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13:44, 27 августа 2019 167

«Мармакс» рассказал рязанцам о квартирах с каминами на панорамном этаже

«Мармакс» рассказал рязанцам о квартирах с каминами на панорамном этаже

«Мармакс» рассказал о квартирах с каминами на панорамном этаже в жилом комплексе бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева».

«Панорамный этаж — это уникальное пространство и редкое предложение на рынке недвижимости Рязани. Здесь каждый сможет обустроить свою квартиру мечты. Подобные архитектурные решения реализуются чаще всего в европейских городах. Для Рязани подобное еще в новинку. Из окон на девятом этаже будет открываться панорама на исторический центр города и Рязанский кремль», — отметили в «Мармакс».

По словам представителей компании, в квартирах будет использоваться мультифункциональное остекление «SunGuard», благодаря чему будет всегда тепло. Такое стекло устойчиво к воздействию прямых солнечных лучей и имеет специальное покрытие предотвращающее ультрафиолетовое излучения.

Панорамные окна способны преобразить интерьер, а камин может придать квартире особую теплую атмосферу, подчеркнули в пресс-службе.

«Много лет считалось, что только в загородном доме может быть обустроен камин. Сейчас же пришло время новых решений, концепций и идей для максимально комфортного проживания в городе, — рассказали в компании. — Только представьте, как будет выглядеть ваша квартира на панорамном этаже, где вы в любой момент сможете зажечь свой камин и почувствовать атмосферу настоящего праздника. Кстати, камины — это отличный дополнительный источник тепла в холодное время года».

Отмечается, что на сегодня в Рязани это единственное предложение с каминами на панорамном этаже в сегменте бизнес-класса. В пресс-службе также напомнили, что каждый жилой комплекс «Мармакс» обязательно включает подземный паркинг, доступ в который осуществляется на лифте. Компания придерживается концепции «двор без машин», чтобы отдых владельцев квартир был максимально комфортным.

Комплекс бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» расположен в историческом центре Рязани на пересечении улиц Чапаева и Пролетарской. В нескольких минутах от строящегося объекта главные городские офисы открыли такие ведущие компании, как «Сбербанк» или «Газпромбанк». Рядом с улицей Чапаева находится Екатерининский храм — памятник архитектуры прошлого столетия.

Забронировать квартиры можно по номеру отдела продаж: 500-005.


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