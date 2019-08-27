Любимов пригласил Медведева осмотреть новую БСМП

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Губернатор Николай Любимов пригласил главу правительства Дмитрия Медведева на осмотреть новую больницу скорой помощи. Об этом сообщил
Больницу
«И если у вас будет возможность, мы в этом году хотели бы пригласить вас посмотреть эту больницу», — сказал губернатор.
Медведев поблагодарил его за приглашение.
Политики также обсудили другие вопросы сферы здравоохранения в регионе.
Медведев отметил, что на совещании у президента России Владимира Путина 20 августа поручили подготовить предложения по совершенствованию услуг и необходимости реконструкции и строительства новых центральных районных больниц.
«Думаю, это актуально для Рязанской области, как и для всех наших областей. Просил бы вас тоже в эту работу включиться», — сказал премьер.
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