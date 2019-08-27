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14:43, 27 августа 2019 545
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Любимов пригласил Медведева осмотреть новую БСМП

Любимов пригласил Медведева осмотреть новую БСМП

Губернатор Николай Любимов пригласил главу правительства Дмитрия Медведева на осмотреть новую больницу скорой помощи. Об этом сообщил сайт правительства России.

Больницу планируют достроить к концу августа. Она расположится рядом с федеральными трассами, отметил Любимов в беседе с Медведевым.

«И если у вас будет возможность, мы в этом году хотели бы пригласить вас посмотреть эту больницу», — сказал губернатор.

Медведев поблагодарил его за приглашение.

Политики также обсудили другие вопросы сферы здравоохранения в регионе.

Медведев отметил, что на совещании у президента России Владимира Путина 20 августа поручили подготовить предложения по совершенствованию услуг и необходимости реконструкции и строительства новых центральных районных больниц.

«Думаю, это актуально для Рязанской области, как и для всех наших областей. Просил бы вас тоже в эту работу включиться», — сказал премьер.


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