Из Рязани выдворили пятерых иностранцев

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Приставы выдворили из Рязани двоих граждан Узбекистана и троих граждан Таджикистана. Об этом сообщила
Иностранцы находились на территории России незаконно.
Нарушителям за счет государства и работодателей купили билеты до Ташкента и Душанбе.
Теперь иностранцам на пять лет запрещен въезд на территорию России.
Всего за полгода из Рязанской области выдворили 99 иностранных граждан, большинство из них — граждане республики Узбекистан. За счет работодателей и родственников из России отправили 72 человкек, за государственный счет — 27.
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