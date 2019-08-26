В Тамбове подросток на «семерке» врезался в автобус

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В Тамбове подросток за рулем «ВАЗ-2107» врезался в автобус «ЛиАЗ», сообщила
Авария произошла около 2:00 в пятницу, 23 августа, на улице Авиационной в районе дома №150Ж.
В результате ДТП водитель семерки и его пассажир получили травмы. Их госпитализировали.
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