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Фото: Freeimages.com
В Рыбном подросток без «прав» попал в ДТП. Об этом сообщила
По предварительной информации, в субботу вечером, 24 августа, на 169-ом километре трассы «Урал» 14-летний юноша на мотоцикле врезался в Lаda Kalina. В результате аварии молодой человек и ехавший с ним несовершеннолетний пассажир получили травмы.
Оказалось, что в июле сотрудники полиции уже останавливали этого подростка. Тогда к родителям несовершеннолетнего применили наказание по статье 5.35 КоАП.
Сейчас в отношении подростка и его родителей вновь примут меры.
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