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16:59, 26 августа 2019 362
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В Рыбном подросток без «прав» попал в ДТП

В Рыбном подросток без «прав» попал в ДТП

Фото: Freeimages.com

В Рыбном подросток без «прав» попал в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, в субботу вечером, 24 августа, на 169-ом километре трассы «Урал» 14-летний юноша на мотоцикле врезался в Lаda Kalina. В результате аварии молодой человек и ехавший с ним несовершеннолетний пассажир получили травмы.

Оказалось, что в июле сотрудники полиции уже останавливали этого подростка. Тогда к родителям несовершеннолетнего применили наказание по статье 5.35 КоАП.

Сейчас в отношении подростка и его родителей вновь примут меры.


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