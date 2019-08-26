RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В Ряжске пара украла канализационный люк и кольцо к нему. Об этом
Оперативники нашли украденное в одном из пунктов приема металлолома. Они установили злоумышленников. Ими оказались 48-летний мужчина и его 39-летняя приятельница.
«Эти люди были известны полицейским — они не раз попадали в поле зрения сотрудников правоохранительных органов, — уточнили в пресс-службе. — Женщина даже была судима за угрозу убийством».
Пара хотела купить на вырученные деньги спиртное. Похищенное изъяли.
На злоумышленников завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК. Им грозит до пяти лет тюрьмы.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПервый канал назвал имена наставников нового сезона шоу «Голос»
|
cледующая новость →Производители снизили цены на бензин
О том, как сочетать высокий уровень сервиса, доступную стоимость товара и безупречную репутацию, мы побеседовали с руководителем салонов «Мой взгляд» и «MonView».