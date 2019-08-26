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20:00, 26 августа 2019 172
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В Ряжске пара украла канализационный люк

В Ряжске пара украла канализационный люк

Фото: Pixabay.com

В Ряжске пара украла канализационный люк и кольцо к нему. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

Оперативники нашли украденное в одном из пунктов приема металлолома. Они установили злоумышленников. Ими оказались 48-летний мужчина и его 39-летняя приятельница.

«Эти люди были известны полицейским — они не раз попадали в поле зрения сотрудников правоохранительных органов, — уточнили в пресс-службе. — Женщина даже была судима за угрозу убийством».

Пара хотела купить на вырученные деньги спиртное. Похищенное изъяли.

На злоумышленников завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК. Им грозит до пяти лет тюрьмы.


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