В Рязани назвали победителей фестиваля брейк-данса и хип-хопа

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Фото: Администрация Рязани
В пятницу и выходные, 23-25 августа, рязанцы посетили мероприятия в рамках фестивального лета.
23 августа на Почтовой прошел фестиваль «Назад в 90-е». Жители города услышали хиты «Иванушек International», «Руки Вверх!», «Краски», Натальи Ветлицкой, Андрея Губина в исполнении рязанских артистов, посетили различные мастер-классы от библиотеки имени Горького, посмотрели показ от модельного агентства «SIGMA».
В субботу, 24 августа, на открытом лектории «Воздух» рязанцы смогли узнать о том, как грамотно организовать праздник и о том, как креативно мыслить. Вечером на Лыбедском бульваре состоялся концерт классической музыки «Классицизм», где выступили лауреаты всероссийских и международных конкурсов.
В воскресенье, 25 августа, на Лыбедском бульваре прошел фестиваль брейк-данса и хип-хопа «Танцы против наркотиков», участниками которого стали 24 человека. Победителями в номинации «Random 2×2 all styles» стали:
1 место — Константин Петров/Дмитрий Тыщенко; 2 место — Аркадий Апостолов/Дмитрий Новоселов; 3 место — Максим Василишин/Ирина Рамбовская.
А на танцплощадке ЦПКиО в рамках «Воскресного вечера в парке» состоялся концерт «Яркие краски лета».
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