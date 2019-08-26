В Полкове начали вырубать лес. Администрация уверяет, что все законно

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В Полкове начали вырубать лес. Соответствующие жалобы появились на странице губернатора Николая Любимова «ВКонтакте».
По словам авторов сообщений, 30-летний лес оградили забором с табличкой «частная территория», а на огороженной территории вырубают деревья.
Администрация Рязанского района подтвердила, что земельные участки находятся в частной собственности.
«В 2013 году участок был сформирован и реализован по результатам открытого аукциона. Собственник изменил категорию земель данного участка (а это были земли сельскохозяйственного назначения) на категорию земли населенных пунктов. Согласно сведениям из ЕГРН данные земельные участки не относятся и не относились к землям лесного фонда. Поэтому продажа участков и вырубка деревьев правомерны», — говорится в ответе местных властей.
Корреспонденту RZN.info удалось дозвониться по номеру телефона, который указан на табличке рядом с забором. Собеседница сообщила, что на территории находятся участки под продажу и предложили посмотреть территорию для будущего строительства частного дома.
Также она предложила посмотреть кадастровую карту, на которой «хорошо видно размежеванные участки».
Согласно карте, около 200 земельных участков поставили на учет в июле.
Фактом вырубки деревьев заинтересовалась прокуратура.
В пресс-службе надзорного органа сообщили, что ведомство проводит проверку, которая еще не закончена.
Фото Кати Решетниковой
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