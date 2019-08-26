В музее Рязанского кремля рассказали о новых ценах на билеты

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В музее Рязанского кремля рассказали об обновленных ценах на входные билеты. Прейскурант можно посмотреть
Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник работает с 10:00 до 18:00, выходной — понедельник.
В музея работают шесть экспозиций. В течение года в выставочных залах можно увидеть коллекции собственных фондов музея, а также привезенные.
Касса работает с 10:00 до 17:15, телефон: (4912) 21-59-40.
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