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10:06, 26 августа 2019 1 188
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В Лесопарке во второй раз прошла выставка бездомных животных. Фото

В Лесопарке во второй раз прошла выставка бездомных животных. Фото

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В Рязани во второй раз прошла выставка бездомных животных, для которых ищут хозяев. В субботу, 24 августа, волонтеры представили в Лесопарке 52 собаки из пяти рязанских приютов — «Путь домой», «Лучшие друзья», «Зверополис», «Спасибо за жизнь» и «Центр длительной передержки», а также 11 кошек, находящихся на временной передержке.

Мероприятие прошло при поддержке партии «Единая Россия». Депутат рязанской гордумы, руководитель регионального исполкома отделения партии Елена Волкова рассказала, что в рамках межрегиональной благотворительной акции «Лучший друг» рязанское отделение передало в приют «Лучшие друзья» корма и помогло с оформлением стендов и печатной продукции для выставки.

Посетителям мероприятия руководитель фракции рассказала о волонтерском рейде, после которого три года назад создали служба по контролю за безнадзорными животными. Елена Волкова отметила, что лично участвовала в нем и была шокирована отношением к собакам.

«Наш город — один из немногих, где запрещен отстрел собак. Если вы помните, у нас раньше было предприятие „Лайка“, и когда поступал сигнал от жителей, его работники выезжали, загружали животное в собаковозку, отвозили на предприятие, а дальше эта собака умирала. Благодаря неравнодушным рязанцам — Марине Селезневой, Сергею Сафронию, Веронике Жаворонковой, всем зоозащитникам, и в этом есть немного и наша заслуга, на смену „Лайке“ пришла городская служба по контролю за безнадзорными животными», — рассказала Волкова.

Депутат поблагодарила всех неравнодушных к судьбе братьев меньших и вручила благодарственное письмо руководителю городской службы Марине Селезневой.

В беседе с корреспондентом RZN.info Волкова поделилась, что у нее дома живут собака и две кошки, одна из которых является «отказником».

На выставке посетители смогли познакомиться с подопечными рязанских приютов, узнать об особенностях их характеров и условиях содержания. Марина Селезнева рассказала, что в прошлый раз волонтерам удалось найти дом шестерым собакам. «Надеемся, что подобные выставки станут для города традицией и на них будут приходить еще больше людей», — добавила Селезнева.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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