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Фото: Администрация Рязани
У вокзала «Рязань-2» появилась подсветка. Работы проводили префектура Железнодорожного района и ОАО «РЖД». Об этом в понедельник, 26 августа,
В мэрии уточнили, что за год в Рязани подсветили 60 зданий. В этом году работы планируют еще на 20. Среди них:
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В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.