Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:03, 26 августа 2019 135
 0    0

У вокзала «Рязань-2» появилась подсветка

У вокзала «Рязань-2» появилась подсветка

Фото: Администрация Рязани

У вокзала «Рязань-2» появилась подсветка. Работы проводили префектура Железнодорожного района и ОАО «РЖД». Об этом в понедельник, 26 августа, сообщил сайт администрации города.

В мэрии уточнили, что за год в Рязани подсветили 60 зданий. В этом году работы планируют еще на 20. Среди них:

  • Центр детского творчества «Приокский» (улица Октябрьская, дом №37),
  • Дом культуры «Приокский» (улица Октябрьская, дом №5),
  • Детский технопарк «Кванториум «Дружба»,
  • Гостиничный комплекс на улице Семинарской, дом №13,
  • РГУ имени Есенина (улица Семинарская, дом №15),
  • дом Салтыкова-Щедрина,
  • РГМУ (улица Ленина, дом №22),
  • Арбитражный суд Рязанской области,
  • НИИ «Плазма»,
  • Дом Печати,
  • Городская детская поликлиника №",
  • Рязанский строительный колледж имени Беглова,
  • Пожарная часть №2 и другие.

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Рязанские теплосети объяснили, как изменились сроки передачи показаний счетчиков

Рязанские теплосети объяснили, как изменились сроки передачи показаний счетчиков

В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 50 494
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
22:06, 17 августа 2019 29 560
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
15:34, 17 августа 2019 27 412
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
17:22, 17 августа 2019 27 241
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту
21:45, 17 августа 2019 24 637
Дождевики, конфетти и маски. По центральным улицам Рязани прошли театры древних городов
Все новости
Голосования

Довольны ли вы ограничением скорости на Солотчинском мосту?

Окончание опроса: 9.09.2019
Архив голосований
Форум