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Фото: Pixabay.com
«Телефонный» мошенник из Архангельска обманул семерых рязанцев. Об этом
С 3 августа 2018 года по 22 января 2019 года мужчина совершил семь преступлений. Он звонил жителям Рязанской области и предлагал помочь их родственникам, якобы задержанным за хранение наркотиков. В результате злоумышленник получил 190 тысяч рублей.
Мужчину признали виновным по части 2 статьи 159 УК и приговорили к трем годам колонии общего режима.
Приговор в силу не вступил.
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