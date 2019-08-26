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18:27, 26 августа 2019 60
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«Телефонный» мошенник из Архангельска обманул семерых рязанцев

«Телефонный» мошенник из Архангельска обманул семерых рязанцев

Фото: Pixabay.com

«Телефонный» мошенник из Архангельска обманул семерых рязанцев. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратура.

С 3 августа 2018 года по 22 января 2019 года мужчина совершил семь преступлений. Он звонил жителям Рязанской области и предлагал помочь их родственникам, якобы задержанным за хранение наркотиков. В результате злоумышленник получил 190 тысяч рублей.

Мужчину признали виновным по части 2 статьи 159 УК и приговорили к трем годам колонии общего режима.

Приговор в силу не вступил.


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