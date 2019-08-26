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Фото: Pixabay.com
В июле производители снизили цены на бензин. В месячном выражении уменьшение составило 0,8% против роста на 8,6% в июне, сообщает Росстат.
По сравнению с декабрем 2018 года бензин подешевел на 5,6%, а с июлем прошлого года — на 8%.
Напомним, весной 2018 года в России резко подорожали нефтерподукты. Властям пришлось снизить акцизы на топливо и отказаться от их планового роста. В конце июля 2019 году президент подписал закон, призванный сдерживать цены на бензин.
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