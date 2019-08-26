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20:42, 26 августа 2019 40
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Первый канал назвал имена наставников нового сезона шоу «Голос»

Первый канал назвал имена наставников нового сезона шоу «Голос»

Стало известно, кто займет кресла наставников в новом сезоне шоу «Голос». Об этом со ссылкой на пресс-службу Первого канала передает ТАСС.

Обучать участников вокального проекта будут Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин.

По словам продюсера шоу Юрии Аксюты, на тренерскую работу пригласили исполнителей, представляющих разные течения в музыке.

Съемки нового сезона проекта начнутся 27 августа, эфирная премьера запланирована на осень.

Отмечается, что заявки на участие подали тысячи желающих, на закрытые кастинги пригласили 700 исполнителей, 120 из них допустили к «слепым прослушиваниям».


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