Первый канал назвал имена наставников нового сезона шоу «Голос»

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Стало известно, кто займет кресла наставников в новом сезоне шоу «Голос». Об этом со ссылкой на пресс-службу Первого канала передает
Обучать участников вокального проекта будут Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин.
По словам продюсера шоу Юрии Аксюты, на тренерскую работу пригласили исполнителей, представляющих разные течения в музыке.
Съемки нового сезона проекта начнутся 27 августа, эфирная премьера запланирована на осень.
Отмечается, что заявки на участие подали тысячи желающих, на закрытые кастинги пригласили 700 исполнителей, 120 из них допустили к «слепым прослушиваниям».
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