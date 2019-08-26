Начальник управления благоустройства Рязани проработал полгода и уволился

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Начальник управления благоустройства Рязани проработал в этой должности полгода и уволился.
В понедельник, 26 августа, в пресс-службе мэрии сообщили, что Вячеслав Несин покинул свой пост две недели назад по собственному желанию. Исполняющим обязанности назначили Алексея Муковнина.
Напомним, Несин возглавил управление в феврале 2019 года после
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