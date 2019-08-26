Лошадь проломила голову мальчику. Рязанские медики спасли его

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Фото: Pixabay.com
Лошадь проломила голову мальчику. Врачи ДОКБ спасли его,
Во время прогулки жеребенок ударил копытом в лоб семилетнему ребенку. Пострадавшего из Сасовского межрайонного медицинского центра доставили в Рязань. Главврач детской ОКБ Инна Лебедева пояснила, что мальчику потребовалась экстренная операция.
«У него диагностировали вдавленный перелом лобной кости. Вдавление костей после травмы составляло 9 миллиметров, — рассказала она. — Обломки кости повредили ткани мозга, существовал риск формирования гематомы».
По словам Лебедевой, травма представляла серьезную опасность для здоровья пациента. Врачи отмечают, что операция прошла успешно, у ребенка нет неврологических нарушений. Ему восстановили форму лба. Медики уточнили, что после лечения «никто не заметит, у что у мальчика была такая тяжелая травма».
Этой осенью ребенок пойдет в первый класс. Его планируют скоро выписать.
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