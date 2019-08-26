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12:25, 26 августа 2019 101
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Красноярский водитель заплатит штраф за выпавших из автобуса пассажирах

Красноярский водитель заплатит штраф за выпавших из автобуса пассажирах

Красноярский водитель заплатит штраф за выпавших из автобуса пассажирах. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщили в краевом ГУ МВД.

Накануне в соцсетях появился ролик, на котором видно, как три человека выпали из автобуса №63. Водитель поехал от остановки с открытыми дверьми.

Автоинспекторы вызвали нарушителя вместе с представителем перевозчика. На водителя составили протокол по части 1 статьи 12.23 КоАП («Нарушение правил перевозки пассажиров»), ему грозит до 500 рублей штрафа.

Свежения о нарушении передали руководителю автотранспортного предприятия. Он также примет меры дисциплинарного воздействия.

«В случае, если от пассажиров поступит информация о полученных травмах в ходе данного происшествия, предприятие будет подвергнуто внеплановым проверкам», — добавили в полиции.


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