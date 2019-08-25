В Сасовском районе шесть лет незаконно работала вышка сотовой связи

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В Сасовском районе шесть лет незаконно работала вышка и будка сотовой связи. Об этом сообщил
Выяснилось, что права на землю рядом с селом Ернеево не оформили и использовали участок не по назначению. Также за него не платили аренду и налоги.
«Учитывая, что надлежащий земельный контроль должностными лицами администрации не осуществлялся, в адрес главы администрации района внесено представление», — говорится в сообщении
Нарушения устранили, а виновное лицо привлекли к ответственности.
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Итоги масштабного бизнес-мероприятия подвел руководитель Рязанского Центра поддержки экспорта Анатолий Маркин.