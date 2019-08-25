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14:23, 25 августа 2019 391
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Режиссер «Закона каменных джунглей» погиб в аварии с фурой в Москве

Режиссер «Закона каменных джунглей» погиб в аварии с фурой в Москве

Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве, пишет РЕН ТВ.

Отмечается, что смертельная авария произошла в Юрьевском переулке около 6:00. Легковой автомобиль, арендованный в каршеринге, врезался в стоящий КамАЗ. 42-летний мужчиа погиб до приезда скорой.

Справка

Игорь Хомский родился в 1976 году. До работы над сериалом «Закон каменных джунглей» снял несколько короткометражек.

Фото из соцсетей


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