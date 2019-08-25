Режиссер «Закона каменных джунглей» погиб в аварии с фурой в Москве

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве, пишет
Отмечается, что смертельная авария произошла в Юрьевском переулке около 6:00. Легковой автомобиль, арендованный в каршеринге, врезался в стоящий КамАЗ. 42-летний мужчиа погиб до приезда скорой.
Справка
Игорь Хомский родился в 1976 году. До работы над сериалом «Закон каменных джунглей» снял несколько короткометражек.
Фото из соцсетей
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа трассе под Рязанью произошла массовая авария с погибшими — очевидец
|
cледующая новость →В Сасовском районе шесть лет незаконно работала вышка сотовой связи
В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.