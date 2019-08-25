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8:58, 25 августа 2019 532
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Ремонт михайловского обхода планируют завершить в 2021 году

Ремонт михайловского обхода планируют завершить в 2021 году

Ремонт михайловского обхода планируют завершить в 2021 году, сообщил сайт ФКУ Упрдор «Москва-Волгоград».

Отмечается, что в ближайшее время начнется разработка проекта, а капитальные работы — не раньше 2020-го.

Обход протяженностью 5,5 километра передали в федеральную собственность. Начальник ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Юрий Сорокин рассказал, что «сначала примут меры по устранению дефектов покрытия». На участке обновят дорожные знаки и барьерное ограждение.

Сорокин добавил, что в этом году работы будут проводиться в рамках содержания. Средства на эти цели выделили из федерального бюджета в необходимом объеме.


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