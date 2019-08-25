RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Ремонт михайловского обхода планируют завершить в 2021 году, сообщил
Отмечается, что в ближайшее время начнется разработка проекта, а капитальные работы — не раньше 2020-го.
Обход протяженностью 5,5 километра передали в федеральную собственность. Начальник ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Юрий Сорокин рассказал, что «сначала примут меры по устранению дефектов покрытия». На участке обновят дорожные знаки и барьерное ограждение.
Сорокин добавил, что в этом году работы будут проводиться в рамках содержания. Средства на эти цели выделили из федерального бюджета в необходимом объеме.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанец избил и ограбил собутыльника возле кафе
|
cледующая новость →Синоптики рассказали, когда в Москву придет похолодание
Итоги масштабного бизнес-мероприятия подвел руководитель Рязанского Центра поддержки экспорта Анатолий Маркин.