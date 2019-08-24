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Фото: Pixabay.com
В Ухоловском районе нашли заросли конопли. Об этом
Во время проверки дикорастущую коноплю обнаружили в двух сельских поселениях. Надзорный орган потребовал от глав их администраций уничтожить растения.
«Рассмотрение мер реагирования находится на контроле прокуратуры района», — добавили в пресс-службе.
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