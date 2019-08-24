В Михайловском районе после аварии с двумя тягачами и внедорожником сгорела легковушка

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Фото: УМВД по Рязанской области
В Михайловском районе после аварии с двумя тягачами и внедорожником сгорела легковая машина. Об этом
ДТП произошло в пятницу, 23 августа, в 07:00, на 211 километре трассы Р-22 «Каспий». По предварительным данным, 33-летний тамбовчанин на тягаче DAF буксировал тягач Scanai. Водитель затормозил и врезался в Toyota RAV4. От удара внедорожнки отбросило в Chevrolet Lacetti. Последняя машина загорелась.
Трамы получили 31-летний водитель легковой машины и 60-летняя пассажирка внедорожника.
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