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В Калуге пять человек погибли в аварии с бетономешалкой. Об этом
Авария произошла в субботу, 24 августа, в 10:15 на дороге Мстихино-Калуга.
По предварительной информации, водитель бетономешалки Mercedes выехал на «встречку» и врезался в Kia Sportage. Погибли все, кто ехал в легковой машине, — трое взрослых и двое детей.
Фото с сайта калужского УМВД
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