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13:43, 24 августа 2019 202
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В Калуге пять человек погибли в аварии с бетономешалкой

В Калуге пять человек погибли в аварии с бетономешалкой

В Калуге пять человек погибли в аварии с бетономешалкой. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в субботу, 24 августа, в 10:15 на дороге Мстихино-Калуга.

По предварительной информации, водитель бетономешалки Mercedes выехал на «встречку» и врезался в Kia Sportage. Погибли все, кто ехал в легковой машине, — трое взрослых и двое детей.

Фото с сайта калужского УМВД


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