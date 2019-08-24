В Германии нашли кладбище бракованных машин «Мерседес»

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В Германии нашли кладбище бракованных Mercedes-Benz. Несколько тысяч новых машин ждут замены деталей на закрытом аэродроме в городе Альхорн, сообщает
На «кладбище» находятся в основном кроссоверы GLE и GLS, там также есть несколько купе моделей C и E и седаны Mercedes-Maybach S-класса.
Отмечается, что компания вынуждена «придержать» выпущенные в США кроссоверы моделей GLE и GLS из-за недостатков бамперов и сидений.
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