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16:24, 24 августа 2019 1 367
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Сорокина проверила ремонт рязанских школ

Сорокина проверила ремонт рязанских школ

Фото: Администрация Рязани

В субботу, 24 августа, и.о. главы администрации Елена Сорокина в очередной раз осмотрела территории Рязани совместно с профильным заместителем Владимиром Бурмистровым, начальниками структурных подразделений и подрядчиками. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Участники объезда осмотрели территории у школ №37 и №39. После осмотра последней Сорокина поручила «в кратчайшие сроки» выложить асфальт и привести «в нормативное состояние» тротуарную дорожку.

«Категорически недопустимо, оставлять дорожное полотно в таком виде. И не только потому, что здесь ходят дети. Так просто работать нельзя», — подчеркнула Елена Сорокина.

Вокруг школы сделают ямочный ремонт.

У домов №№34/6 и 36 на улице Гоголя и.о. главы мэрии проверила уборку территории от мусора.

Сорокина отметила, что управлению ЖКХ дали поручение «в кратчайшие сроки» найти управляющую компанию, которая будет обслуживать дома, поскольку ранее работавшая «ТеплоСтройИнвест» прекратила обслуживание жилищного фонда.

На улице Шевченко Сорокина встретилась с жильцами дома №42, которые пожаловались на состояние двора и работу управляющей организации — ООО «ГУЖК Железнодорожного района города Рязани».

И.о. главы мэрии разъяснила, что в случае, если собственники помещений дома примут решение о формировании земельного участка в общую долевую собственность, благоустройство на территории можно выполнить в 2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани».

Префектурам района поручили информировать население об участии в таких программах.


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