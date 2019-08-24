На аукционе на «Рязанском каравайце» собрали больше 40 тысяч рублей

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Фото: Издательство «Пресса»
В субботу, 24 августа, около села Кораблино прошел ежегодный фестиваль «Рязанский караваец». Об этом пишет ИД «
Гости фестиваля могли попробовать себя в роли косцов, мельников, доярок и поваров, пекущих каравайцы.
На мероприятии устроили аукцион за каравайцы. Каждый желающий мог торговаться за приглянувшийся ему лот.
Всего на аукционе собрали 47 тысяч 100 рублей, которые пойдут на реставрацию памятника герою Советского Союза Алексею Каширину в селе Насурово.
Самый дорогой лот «Полянская жемчужина» выкупили за 6 тысяч 500 рублей.
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