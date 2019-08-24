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13:27, 24 августа 2019 354
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Двое рязанцев регулярно собирали коноплю на спасском поле

Двое рязанцев регулярно собирали коноплю на спасском поле

Фото: Pixabay.com

Двое рязанцев регулярно собирали коноплю на поле в Спасском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники узнали, что двое жителей областного центра постоянно ездят на одно из заброшенных полей на ВАЗ-2115. В очередной раз их задержали. У злоумышленников изъяли более 800 граммов конопли.

«В ходе проверки выяснилось, что 31-летние приятели обнаружили заросли дикорастущей конопли, опекают их и ожидают, когда растения вызреют», — пояснили в полиции.

На рязанцев завели уголовное дело по части 2 статьи 228 УК. Им грозит до десяти лет тюрьмы.


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