Двое рязанцев регулярно собирали коноплю на спасском поле

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Фото: Pixabay.com
Двое рязанцев регулярно собирали коноплю на поле в Спасском районе. Об этом
Оперативники узнали, что двое жителей областного центра постоянно ездят на одно из заброшенных полей на ВАЗ-2115. В очередной раз их задержали. У злоумышленников изъяли более 800 граммов конопли.
«В ходе проверки выяснилось, что 31-летние приятели обнаружили заросли дикорастущей конопли, опекают их и ожидают, когда растения вызреют», — пояснили в полиции.
На рязанцев завели уголовное дело по части 2 статьи 228 УК. Им грозит до десяти лет тюрьмы.
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