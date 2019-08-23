Жителя Рязанской области задержали на незаконную рубку восьми деревьев

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Жителя Рязанской области задержали на незаконную рубку восьми берез в Никольском участковом лесничестве. Об этом сообщил
Общий ущерб оценили в пяти тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 260 УК РФ.
Проводится предварительное расследование.
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