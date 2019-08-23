В субботу в Рязанской области будет тепло и солнечно. Прогноз погоды

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В субботу, 24 августа, в Рязанской области будет тепло и солнечно. Подробный прогноз погоды опубликован на
В области ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер переменный, от трех до восьми метров в секунду.
Температура воздуха ночью +7, +12 градусов; днем +20, +25 градусов.
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