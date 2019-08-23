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Фото: Администрация Рязани
В пятницу, 23 августа, в Рязани почтили память погибших в Курской битве.
Цветы к вечному огню на площади Победы возложили губернатор Николай Любимов, первый зампред правительства Анна Рослякова, глава города Юлия Рокотянская, и.о. мэра Елена Сорокина, ветераны войны и труда и рязанцы.
После этого ветеранов пригласили на встречу фронтовых друзей.
Сейчас в Рязани живут 17 человек, участвовавших в Курской битве.
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