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В Липецке установили еще десять контейнеров для пластика. Об этом
Контейнеры появились на улице Терешковой и в 8 микрорайоне. Места для них выбрали с учетом мнения жителей.
По данным областного управления кологии и природных ресурсов, в регионе есть более полутысячи контейнеров для пластиковых отходов. Их вывозит специальный мусоровоз. Затем пластик отправляют на переработку.
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