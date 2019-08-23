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Фото: Pixabay.com
Тамбовчанину вынесли приговор за секс с восьмиклассницей. Об этом
Суд установил, что в начале января 19-летний житель одного из районов области во «ВКонтакте» познакомился с 15-летней школьницей. Через несколько недель общений злоумышленник пригласил ее в гости, «где по обоюдному согласию вступил с ней в половую связь». О преступлении стало известно после того, как беременная школьница обратилась в больницу.
Следователи отметили, что странице в соцсети девушка указывала свой возраст.
По части 1 статьи 134 УК («Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») тамбовчанина приговорили к шести месяцам ограничения свободы.
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