Скопинец украл ноутбук из магазина электроники

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Скопинец, укравший ноутбук из магазина электроники, пойдет под суд. Об этом сообщил
В полицию обратился работник магазина. Мужчина сообщил, что с витрины пропал ноутбук.
По записям камер удалось установить подозреваемого.
«Мужчина взял с витрины ноутбук, засунул его до половины в штаны, закрыл сверху курткой и, улыбаясь, вышел из магазина», — написали в пресс-службе полиции.
Ранее 40-летний скопинец уже привлекался к уголовной ответственности за разбойное нападение. Похищенное изъяли.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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