С начала года специалисты «Рязаньэнерго» подключили к электросетям более тысячи потребителей

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С начала года сотрудники «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» подключили к электросетям предприятия 1 127 потребителей. Суммарная присоединенная мощность по исполненным договорам составила 20,9 МВт, сообщили в пресс-службе компании.
Энергетики обеспечили технологическое присоединение к своим сетям крупного животноводческого комплекса в Щацком районе, здания птичника в селе Денежниково, картофелехранилища в Рыбновском районе, коровника в селе Дубровичи, базовых станций сотовой связи в ряде районов области, телекоммуникационного оборудования для ПАО «Ростелеком».
Среди социально значимых объектов технологического присоединения — жилые дома, в том числе крупный квартал в Рязани «Шереметьевский», системы уличного освещения в Рязанском, Милославском, Михайловском, Рыбновском и Сасовском районах, очистные сооружения в селе Алешино Сасовского района, водозаборная станция в селе Захарово, сельские храмы, Александро-Невская школа и детский сад в селе Дядьково, фельдшерско-акушерские пункты в Михайловском и Захаровском районах, база Старорязанской археологической экспедиции.
«Технологическое присоединение к электросетям — одно из ключевых направлений деятельности „Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго“, — отметил заместитель директора по реализации и развитию услуг Владимир Воронков. — Регион успешно развивается, вводятся новые промышленные и социальные объекты, растут объемы жилищного строительства, и наша задача — обеспечить своевременное технологическое присоединение и надежное электроснабжение всех потребителей. Это необходимо как для улучшения инвестиционной привлекательности, так и для социально-экономического роста Рязанской области и повышения уровня комфорта жителей».
Получить подробную информацию, касающуюся подключения к электросетям, проконсультироваться со специалистом, оставить обращение можно в Центре обслуживания потребителей, который находится по адресу: 390013, Рязань, улица МОГЭС, дом 12, телефон
Направить заявку для составления договора на технологическое присоединение можно в «Интернет-приемной» и «Личном кабинете» на
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