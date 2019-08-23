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14:44, 23 августа 2019 200

С начала года специалисты «Рязаньэнерго» подключили к электросетям более тысячи потребителей

С начала года специалисты «Рязаньэнерго» подключили к электросетям более тысячи потребителей

С начала года сотрудники «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» подключили к электросетям предприятия 1 127 потребителей. Суммарная присоединенная мощность по исполненным договорам составила 20,9 МВт, сообщили в пресс-службе компании.

Энергетики обеспечили технологическое присоединение к своим сетям крупного животноводческого комплекса в Щацком районе, здания птичника в селе Денежниково, картофелехранилища в Рыбновском районе, коровника в селе Дубровичи, базовых станций сотовой связи в ряде районов области, телекоммуникационного оборудования для ПАО «Ростелеком».

Среди социально значимых объектов технологического присоединения — жилые дома, в том числе крупный квартал в Рязани «Шереметьевский», системы уличного освещения в Рязанском, Милославском, Михайловском, Рыбновском и Сасовском районах, очистные сооружения в селе Алешино Сасовского района, водозаборная станция в селе Захарово, сельские храмы, Александро-Невская школа и детский сад в селе Дядьково, фельдшерско-акушерские пункты в Михайловском и Захаровском районах, база Старорязанской археологической экспедиции.

«Технологическое присоединение к электросетям — одно из ключевых направлений деятельности „Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго“, — отметил заместитель директора по реализации и развитию услуг Владимир Воронков. — Регион успешно развивается, вводятся новые промышленные и социальные объекты, растут объемы жилищного строительства, и наша задача — обеспечить своевременное технологическое присоединение и надежное электроснабжение всех потребителей. Это необходимо как для улучшения инвестиционной привлекательности, так и для социально-экономического роста Рязанской области и повышения уровня комфорта жителей».

Получить подробную информацию, касающуюся подключения к электросетям, проконсультироваться со специалистом, оставить обращение можно в Центре обслуживания потребителей, который находится по адресу: 390013, Рязань, улица МОГЭС, дом 12, телефон 8 (4912) 20-42-22, а также обратившись в районы электрических сетей предприятия.

Направить заявку для составления договора на технологическое присоединение можно в «Интернет-приемной» и «Личном кабинете» на сайте «Россети Центр и Приволжье». Аналогичные возможности предоставляет портал ПАО «Россети».


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