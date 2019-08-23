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Рязанские каши начнут экспортировать в Китай. Об этом сообщил
Рязанское предприятие заключило соглашение с китайскими партнерами на экономическом форуме «Дни международного бизнеса Рязанской области».
Рязанская компания, название которой источник не уточняет, начнет производить на экспорт в Китай каши, крупы, хлопья, супы, кисели и морсы. Вся эта продукция быстрого приготовления.
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Итоги масштабного бизнес-мероприятия подвел руководитель Рязанского Центра поддержки экспорта Анатолий Маркин.