Ремонт двух улиц в центре Рязани завершат к сентябрю

В Рязани и области проверили ход ремонта дорог, который проводят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщил сайт регионального минтранса.

В городе работы ведет ЗАО «Стройсервис». По словам представителя подрядчика, на улицах Либкнехта и Подгорной уже срезали старое покрытие и заменили бордюры. Сейчас регулируют люки, скоро положат новый асфальт на проезжей части и сделают тротуары, а также установят дорожные знаки и нанесут разметку. Ремонт обещали завершить к сентябрю.

«Сроки сжатые, мы работаем и во все выходные дни, на некоторых участках — в две смены. По срокам мы успеваем», — заявил гендиректор ЗАО «Стройсервис» Юрий Паладийчук.

В области ремонтом двух участков трассы «Спас-Клепики — Рязань» протяженностью более 8,15 километра занялся другой подрядчик — АО «Рязаньавтодор». В настоящее время там сняли старое покрытие, укрепили обочины на ширину полтора метра, отремонтировали остановки и установили дорожные знаки. Сейчас наносят дорожную разметку и устанавливают остановки.

«Что касается этих объектов, то у меня нет замечаний ни по сроку, ни по качеству. Что касается реализации нацпроекта в регионе в целом, сроками я недоволен. Работы начнутся, как только позволят погодные условия», — отметил зампред правительства Рязанской области Евгений Беленецкий.

В этом году запланировали ремонт 13 рязанских улиц и 46 трасс.

Общее финансирование проекта на 2019 год в регионе составляет более 2,67 миллиарда.