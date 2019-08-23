Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 24-25 августа

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В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В селе Кораблино Рязанского района 24 августа состоится праздник «
В театре кукол 24 августа зрители увидят спектакль «
На Лыбедском бульваре 24 августа в рамках проекта «Арт-субботник» состоится концерт классической музыки «
Рязанский музыкальный театр приглашает на концерт оркестровой музыки «
А на танцверанде ЦПКиО 25 августа состоится концерт «
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «
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В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.