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17:12, 23 августа 2019 398
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Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 24-25 августа

Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 24-25 августа

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В селе Кораблино Рязанского района 24 августа состоится праздник «Рязанский караваец».

В театре кукол 24 августа зрители увидят спектакль «Земляничная сказка». В Лесопарке 24 августа состоится День бездомных животных.

На Лыбедском бульваре 24 августа в рамках проекта «Арт-субботник» состоится концерт классической музыки «Классицизм».

Рязанский музыкальный театр приглашает на концерт оркестровой музыки «В гостях у оркестра», который пройдет 25 августа.

А на танцверанде ЦПКиО 25 августа состоится концерт «Яркие краски лета».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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