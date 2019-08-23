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14:41, 23 августа 2019 243
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К отопительному сезону готова только половина рязанских домов — мэрия

К отопительному сезону готова только половина рязанских домов — мэрия

К предстоящему отопительному сезону готовы только половина рязанских домов. Этот вопрос обсудили на заседании оперативного штаба по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов.

На сегодняшний день паспорта готовности получили 1 400 домов из 2 706 (55%) и 206 объектов социальной сферы из 222 (95%). И.о. замглавы администрации Владимир Бурмистров поручил ускорить темпы оформления документов и держать на контроле сроки ремонта тепловых сетей.

На заседании также обсудили готовность городских служб к уборке снега и наледи.

Как сообщили в Дирекции благоустройства города, на ее балансе 139 единиц техники. Для подбора и вывоза снега сформированы восемь бригад. Центральные улицы планируют обрабатывать жидким реагентом с помощью пяти спецмашин. Для обработки остальных улиц пескосоляной смесью запустят 35 машин.


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