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Бесплатные парковки в Рязани начнут доделывать осенью. В настоящее время на аукцион по завершению работ не заявился ни один подрядчик.
Общая стоимость двух тендеров 3,9 млн рублей. Подрядчик обязан в течение 45 дней после заключения договора оборудовать парковки по следующим адресам:
Октябрьский район (134 парковки):
Железнодорожный район (96 парковок):
Напомним, в 2018 году по программе местных инициатив в Рязани
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В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.