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16:20, 23 августа 2019 249
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Бесплатные парковки в Рязани начнут доделывать осенью

Бесплатные парковки в Рязани начнут доделывать осенью

Бесплатные парковки в Рязани начнут доделывать осенью. В настоящее время на аукцион по завершению работ не заявился ни один подрядчик.

Общая стоимость двух тендеров 3,9 млн рублей. Подрядчик обязан в течение 45 дней после заключения договора оборудовать парковки по следующим адресам:

Октябрьский район (134 парковки):

  • улица Телевизионная № 5-а;
  • улица Советской Армии №№ 3, 3 корпус 2, 6, 28/7;
  • улица Тимуровцев №1;
  • улица Советской Армии №4 корпус 1;
  • улица Зубковой, №10-а;
  • улица Новоселов, №17 корпус 1, 29;
  • улица Семашко от №16 до №46;
  • улица Трудовая №14/42;
  • улица Дружная № 13-б;
  • улица Поселковая № 7 корпус а;
  • Касимовское шоссе №№ 38, 39, 40, 52, 53, 54.

Железнодорожный район (96 парковок):

  • улица 6-я Линия дом №4;
  • улица Братиславская дома №№19, 19 корпус 1, 23, 25;
  • улица Березовая дом №10;
  • улица Черновицкая дома №№ 7 корпус 1, 13, 25 корпус 2;
  • улица Островского дома №6 корпус 1.

Напомним, в 2018 году по программе местных инициатив в Рязани хотели сделать 1400 бесплатных парковочных мест. Работы не смогли вовремя сдать и доделывали в дождь и снег, а некоторые вовсе не начинали. Из-за этого выделенные федеральные средства пришлось вернуть и доделывать парковки за счет горордского бюджета.

Ранее в мэрии обещали завершить работы до конца лета.


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