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В Тамбовской области произошла вспышка бешенства. Об этом сообщило управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.
На улице Центральная села Алжурские Борки Моршанского района Тамбовской области выявили случай заболевания бешенством кота.
Глава администрации Тамбовской области установил карантин по бешенству в «эпизоотическом очаге и неблагополучном пункте». При этом территория подворья объявлена эпизоотическим очагом, улица Центральная — неблагополучным пунктом, а село Алжурские Борки — угрожаемой зоной по бешенству животных.
В неблагополучных пунктах запрещено проводить выставки собак и кошек, выгуливать собак, продавать животных и вывозить их за пределы населенного пункта.
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