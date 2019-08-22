В Сасовском районе украли ворота с футбольного поля

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В селе Сотницыно Сасовского района украли ворота с футбольного поля. Об этом сообщила
В полицию обратился сотрудник пункта вторсырья. Ему показалось подозрительным то, что двое мужчин принесли ворота со свежими разрезами.
Прибывшие на вызов оперативники выяснили, что ворота украли и с помощью местных жителей установили личности подозреваемых. Ими оказались мужчины 52 и 48 лет.
«По предварительной информации, они давно присматривались к этому футбольному полю и, выбрав темную и теплую ночь, демонтировали и унесли ворота», — говорится в сообщении.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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