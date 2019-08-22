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В Рязанской области отменили молочный фестиваль «За Окой пасутся КО…». Об этом сообщила
Отмечается, что фестиваль отменили «в силу определенных обстоятельств».
«Вопрос о дальнейшей судьбе праздника в данный момент открыт. Будем стараться информировать вас обо всех изменениях», — говорится в сообщении.
Напомним, фестиваль каждый год проходит в Рязанском районе. В этом году мероприятие должно было пройти в шестой раз.
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