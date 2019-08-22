В больнице имени Семашко появился аппарат для определения малейших нарушений зрения

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В больнице имени Семашко появился оптический когерентный томограф (ОКТ). Он позволит получить данные о мельчайших повреждениях глаза, сообщил
Рязанское медучреждение — единственное в области, где исследования на томографе проводятся в рамках программы обязательного медицинского страхования.
«Мы получаем детальную визуализацию всех слоев сетчатки и сосудистой оболочки. Аппарат позволяет создавать уникальный отчет по прогнозу глаукомы. Фундус-камера даёт возможность делать полноцветную фотографию с большим расширением для более точного изучения глазного дна», — рассказала специалист ОКТ в офтальмологии Марина Скопинцева.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанцев попросили помочь в поисках пятилетнего мальчика из Ростовской области
|
cледующая новость →Медведев поручил Минтруду проработать вопрос сокращения рабочей недели
Итоги масштабного бизнес-мероприятия подвел руководитель Рязанского Центра поддержки экспорта Анатолий Маркин.