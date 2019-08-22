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11:53, 22 августа 2019 768
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Трое молодых рязанцев избили и ограбили мужчину

Трое молодых рязанцев избили и ограбили мужчину

Трое молодых рязанцев избили и ограбили мужчину. Инцидент произошел 18 октября 2018 года в подъезде одного из домов на Михайловском шоссе, сообщил сайт регионального СУ СКР.

Известно, что подозреваемые 2000 и 2001 годов рождения напали на 37-летнего рязанца. Они избили потерпевшего, забрали его личные вещи и заставили перевести на банковскую карту более 65 тысяч рублей.

Личности злоумышленников установили, в отношении них возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Расследование продолжается.


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