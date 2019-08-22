Скопинец ограбил возлюбленную, чтобы посмотреть ее контакты в телефоне

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Скопинец ограбил свою возлюбленную, чтобы посмотреть, с кем она разговаривает по телефону. Об этом сообщила
40-летняя женщина рассказала полицейским, что на нее напали, когда она возвращалась домой после работы в магазине. Кто-то ударил ее по голове и забрал из сумочки телефон, банковские карты и деньги.
Оперативники выяснили, что недавно пострадавшая разорвала отношения с 38-летним приятелем. Мужчина ревновал, если она с кем-то общалась, и высказывал ей свое недовольство.
Подозреваемого разыскали, у него нашли похищенные вещи.
«Получив отставку, скопинец продолжал ревновать свою знакомую. На улицах города он украдкой видел, что возлюбленная много разговаривает по телефону и нередко улыбается. Мужчине захотелось узнать, с кем она общается», — говорится в сообщении.
Злоумышленник проследил за женщиной, оглушил деревянным бруском и забрал содержимое сумочки. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ.
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