Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:10, 22 августа 2019 148
 0    0

Рязанские школы проверили на готовность к новому учебному году

Рязанские школы проверили на готовность к новому учебному году

Готовность рязанских школ к новому учебному году обсудили на совещании, которое прошло в администрации города 21 августа.

По словам и. о. мэра Елены Сорокиной, в этом году детсады и школы будут посещать на 2 655 детей больше, чем в прошлом.

«Выделены беспрецедентные средства на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году», — заявила она.

На совещании отметили, что в 2019 году за счет появления пристроек в детских садах №№106, 139, 146, 150, 154 создали 380 новых мест. Также в сентябре в детсад №36 пойдут 270 воспитанников.

В общей сложности в 2019—2020 учебном году местами планируют обеспечить около 50 процентов детей двухлетнего возраста.

Прозвучало также, что к 1 сентября все школьники получат бесплатный комплект учебников, Рязань закупила более 112 тысяч новых экземпляров.

Кроме того, из областного и городского бюджетов планируют выделить более 114 млн рублей на проведение капремонта в 2019 году. На эти средства намерены отремонтировать 60 детских садов, 43 школы, 7 учреждений дополнительного образования, 3 учреждения сопровождения образования и Дворец молодежи.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 часа назад
Зоркий взгляд в будущее. Александра Закипных о моде на очки, нюансах семейного бизнеса и секретах конкуренции

Зоркий взгляд в будущее. Александра Закипных о моде на очки, нюансах семейного бизнеса и секретах конкуренции

О том, как сочетать высокий уровень сервиса, доступную стоимость товара и безупречную репутацию, мы побеседовали с руководителем салонов «Мой взгляд» и Monview.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 49 234
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
14:31, 10 августа 2019 36 722
Пробки, тучи, самолеты. Под Рязанью прошел «Авиамикс»
22:06, 17 августа 2019 29 233
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
15:34, 17 августа 2019 27 048
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
17:22, 17 августа 2019 26 407
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум