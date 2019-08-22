Рязанские школы проверили на готовность к новому учебному году

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Готовность рязанских школ к новому учебному году обсудили на совещании, которое прошло в администрации города 21 августа.
По словам и. о. мэра Елены Сорокиной, в этом году детсады и школы будут посещать на 2 655 детей больше, чем в прошлом.
«Выделены беспрецедентные средства на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году», — заявила она.
На совещании отметили, что в 2019 году за счет появления пристроек в детских садах №№106, 139, 146, 150, 154 создали 380 новых мест. Также в сентябре в детсад №36 пойдут 270 воспитанников.
В общей сложности в 2019—2020 учебном году местами планируют обеспечить около 50 процентов детей двухлетнего возраста.
Прозвучало также, что к 1 сентября все школьники получат бесплатный комплект учебников, Рязань закупила более 112 тысяч новых экземпляров.
Кроме того, из областного и городского бюджетов планируют выделить более 114 млн рублей на проведение капремонта в 2019 году. На эти средства намерены отремонтировать 60 детских садов, 43 школы, 7 учреждений дополнительного образования, 3 учреждения сопровождения образования и Дворец молодежи.
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