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14:36, 22 августа 2019 293
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Рязанцев проверят на соблюдение правил на железной дороге

Рязанцев проверят на соблюдение правил на железной дороге

Рязанцев проверят на соблюдение правил при нахождении на железной дороге. Акция началась в регионе в четверг, 22 августа, сообщили в Рязанском линейном отделе.

В преддверии начала учебного года рейды проведет транспортная полиция во взаимодействии с представителями РЖД, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Железнодорожного района, а также преподавателями местных школ.

Полицейские сконцентрируются на «народных» тропах, расположенных рядом с образовательными учреждениямя.

Отмечается, что с начала года 2019 провели больше 40 рейдов. За восемь месяцев травмы на железнодорожных путях травмы получили два несовершеннолетних и 14 взрослых.


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