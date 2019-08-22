Рязанцев попросили помочь детям из бедных семей и сиротам собраться в школу

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Рязанцев попросили помочь детям из малообеспеченных семей и воспитанникам школ-интернатов подготовиться к учебному году. Благотворительный фонд во имя святителя Василия Рязанского принимает в качестве подарков для школьников канцтовары, учебники, форму и ранцы в хорошем состоянии,
Подарки можно оставить в пунктах сбора: улица Горького, дом №14 (Дом печати), ТД «Барс» на Московском шоссе и на улице Есенина.
Подробности по телефону:
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПотерявшегося в кораблинском лесу грибника искали пять часов
|
cледующая новость →В Подмосковье опрокинулся автобус, пострадали восемь человек
В большинстве случаев периодичность поверки однофазных электросчетчиков, установленных в квартирах, составляет 16 лет.